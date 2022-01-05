Токаев возглавит Совбез Казахстана вместо Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с сегодняшнего дня возглавит Совет безопасности страны. Ранее председателем Совбеза был первый президент государства Нурсултан Назарбаев.

В обращении к нации Токаев также заявил, что при любых обстоятельствах останется в столице.

"Это моя конституционная обязанность - быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана, выйдем из нее сильными", - сказал президент.

Напомним, второго января в Казахстане начались акции протеста в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области, где жители выступили против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате и других городах страны.