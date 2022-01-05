Токаев заявил, что намерен жестко действовать на посту председателя совбеза

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в должности председателя совета безопасности страны намерен действовать жестко.

"Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко", - сказал глава государства в обращении к нации.

По его словам, власти Казахстана получают многочисленные просьбы от граждан страны о защите их жизней.

Напомним, второго января в Казахстане начались акции протеста в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области, где жители выступили против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате и других городах страны. Демонстрации переросли в столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Ранее стало известно, что Токаев ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января.