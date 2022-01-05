Токсиколог объяснил, почему нельзя заранее распознать опасный алкоголь

Можно ли определить смертельно опасный суррогатный алкоголь, рассказал в интервью радио Sputnik токсиколог, руководитель отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге Алексей Лодягин.

Известно немало случаев, когда причиной тяжелых отравлений людей и даже смертельных исходов становится алкоголь, изготовленный на основе метилового спирта - метанола.

Известны также способы различить напиток из метилового спирта от напитка из этилового спирта. Такие рецепты, как говорит эксперт, люди набирают в интернете. Но на самом деле эти советы не выдерживают никакой критики. Например, якобы метинол имеет сильный запах спирта. Но ведь этанол - это тоже спирт. "Еще предлагают использовать нагретую медную проволоку, которая якобы при опускании в метиловый спирт дает сильный запах формальдегида", - рассказывает токсиколог. Но на такие советы, по его мнению, полагаться не следует.

В суррогатный напиток могут намешать одновременно и метиловый, и этиловый спирт, и никакие органолептические опыты не помогут их разобрать. Способ не отравиться единственный: покупать спиртные напитки исключительно в зарегистрированных торговых точках. Они должны иметь документы, которые подтверждают их безопасность. "Если вы пьете спиртное, то покупайте его в магазине и проверяйте наличие акцизной марки", - подчеркнул врач.

Впрочем, добавил он, любой алкоголь в больших количествах - это яд.