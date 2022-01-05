В Алма-Ате и Мангистауской области Казахстана введен комендантский час

В Алма-Ате и Мангистауской области введен комендантский час. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Ввести в Мангистауской области на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут… Ввести в городе Алма-Ата на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут. Создать на период чрезвычайного положения комендатуру города Алма-Ата и наделить ее полномочиями, предусмотренными законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении", - следует из текста указа.

Комендантом города Алма-Аты назначен начальник департамента местной полиции Канат Таймерденов. Комендатуру в Мангистауской области возглавит начальник департамента полиции региона Жанарбек Бактыбаев.

В рамках режима ЧП в Алма-Ате также установлены ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, ограничения на въезд в город и выезд из него. Указом президента также усиливается охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта. Кроме того, местные власти должны обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр и досмотр находящихся при них вещей, а также транспортных средств.

В Алма-Ате и Мангистауской области также запрещаются забастовки, мирные собрания и массовые мероприятия.