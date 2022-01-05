В Алма-Ате подожгли здание отделения телеканала "Казахстан"

Протестующие в Алма-Ате подожгли здание отделения государственного телеканала "Казахстан". Об этом сообщает телеканал "Мир 24".

В Алма-Ате 5 января продолжаются столкновения протестующих с силовиками. На всей территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения.

Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство, обвинив его в допущении протестной ситуации, а также возглавил совбез Казахстана. Кроме того, Токаев подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко.

По словам главы Казахстана, толпы бандитов грабят магазины и подвергают насилию женщин. Он подчеркнул, сложившаяся обстановка угрожает безопасности всех жителей Алма-Аты.