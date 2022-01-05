В Казахстане ограничено железнодорожное движение из-за режима ЧП

Отправление ряда пассажирских поездов было отменено в Казахстане ввиду введения режима ЧП в трех регионах страны из-за акций протеста. Об этом сообщила пресс-служба компании "Казахстанские железные дороги".

"В связи с введением чрезвычайного положения в городе Алма-Ате, Мангистауской и Алма-Атинской областях было закрыто движение по станциям Макат (в Атырауской области - прим. "РГ") и Жем (в Актюбинской области). По согласованию с Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана отменено отправление пассажирских поездов со станций Алма-Ата 1, Алма-Ата 2, Мангистау, Атырау, Актобе, Нур-Султан, следующих через станции Макат и Жем", - говорится в сообщении.

Известно также, что в ночь с четвертого на пятое января в пункт назначения так и не прибыли пассажиры 14 поездов. Сейчас составы временно находятся на узловых станциях. Пассажиров обеспечили питанием и питьем. Возврат билетов производится без удержания и с выплатой полной стоимости, уточнили в пресс-службе "Казахстанских железных дорог".

Также утром пятого января было приостановлено движение 46 грузовых поездов. Ожидается, что оно будет возобновлено после нормализации ситуации.