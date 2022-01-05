В Казахстане задержаны более 200 человек за нарушение общественного порядка

Более 200 человек задержаны в Казахстане за нарушение общественного порядка в ходе незаконных акций, которые прошли в нескольких регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

В ведомстве также сообщили, что травмы получили 95 правоохранителей, 37 служебных автомашин оказались повреждены. Досудебные расследования были начаты по 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства и нападения на здания государственных органов. В Алма-Ате, Шымкенте и Таразе были предприняты попытки нападения на местные администрации. Нападавшие выбили стекла и двери, а также нанесли иной материальный ущерб.

"Отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перцовых баллонов и бутылок с зажигательной смесью", - говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на предупреждения местных исполнительных органов и прокуратуры, граждане поддались на провокационные призывы и стали совершать противоправные действия, отметили в МВД. Некоторые местные жители перекрывали дороги и блокировали движение транспорта, тем самым нарушая общественный порядок и систему жизнеобеспечения населенных пунктов.