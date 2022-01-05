В России разработали проект космической солнечной электростанции

В поисках альтернативных источников энергии российские ученые разработали электростанцию, которая может быть обеспечена практически неисчерпаемыми запасами солнечной энергии из космоса. Проект солнечной космической электростанции (СКЭС) поможет обеспечить электроэнергией островные, горные и северные районы планеты.

О разработке сообщили в холдинге "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос"). "В атмосфере нашей планеты солнечные лучи рассеваются и почти полностью теряют свою энергоэффективность. Однако в открытом космосе КПД использования солнечной энергии превосходит в десятки раз. Она может быть преобразована в лазерный луч и с минимальной энергопотерей передана на Землю. То есть человечество может черпать энергию в неограниченном количестве в космосе из возобновляемого источника - Солнца. Эта разработка - прекрасная альтернатива термоядерной энергетике", - рассказала инженер-исследователь отделения разработки перспективной аппаратуры РКС Мария Баркова.

Комплекс СКЭС на данный момент работает следующим образом. Беспилотный космический корабль площадью 70 квадратных метров накапливает энергию Солнца, из которой 5% идет в аккумулятор для снабжения самой установки и подзарядки ближайших спутников, а остальные 95% из второго аккумулятора передаются на Землю по лазерному каналу за наносекунды. На Земле сигнал принимают мобильные антенны, получившие название ректенны, на хранение в собственных аккумуляторах, а затем преобразуют ее в электроэнергию и передают потребителям. По сути, работа СКЭС - это пример работы распределенной энергетики.

Эксперимент по беспроводной передаче электроэнергии с помощью лазерного излучения получил название "Пеликан". Работы над проектом фактически начали еще в 2016 году, когда ученые пытались передать энергию лазерным лучом с одной крыши здания на смартфон на другой крыше. В ноябре этого года эксперимент был внесен в программу исследований на российском сегменте МКС: тогда речь шла о передаче энергии только между спутниками на расстоянии от одного до пяти километров и лишь в перспективе - о передаче энергии на Землю.