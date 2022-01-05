В США срок ревакцинации от COVID-19 сократили до пяти месяцев

На фоне всплеска заболеваемости COVID-19, вызванного штаммом "омикрон", CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США - федеральное агентство министерства здравоохранения США) рекомендовал сократить сроки ревакцинации. Американцам, получившим две дозы вакцины Pfizer, теперь предложено сделать повторную прививку через пять месяцев после завершения первичного курса вакцинации, а не ждать полгода, как говорилось в предыдущих рекомендациях. Об этом пишет The New York Times.

Агентство также рекомендовало использовать третью дозу вакцины при первичной вакцинации - ее должны получить дети с ослабленным иммунитетом в возрасте от 5 до 11 лет через 28 дней после второй инъекции (второй дозы) в соответствии с рекомендациями для людей 12 лет и старше. Речь идет о вакцинации препаратом Pfizer. Пока только ею разрешено прививать детей в Соединенных Штатах.

В отношении применения вакцин Johnson & Johnson и Moderna рекомендации регулятора не изменились: повторные прививки после получения вакцины Moderna выполняются через 6 месяцев после завершения первичной вакцинации, состоящей из двух доз. Повторное применение препарата Johnson & Johnson (одна доза) рекомендовано через 2 месяца после первого введения.