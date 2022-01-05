В столице Казахстана ввели режим ЧП до 19 января

В Нур-Султане вводится чрезвычайное положение до 19 января. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба главы государства.

"В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение на период с 16:00 минут 5 января 2022 года на срок до 00:00 19 января 2022 года", - говорится в указе президента.