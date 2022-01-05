Владельцы личных подсобных хозяйств смогут получать господдержку

Премьер-министр Михаил Мишустин внес изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, чтобы дать доступ к господдержке владельцам личных подсобных хозяйств, зарегистрированным в качестве самозанятых. С 2022 года они вправе рассчитывать на субсидии, предоставляемые отрасли правительством. Этими средствами "частники" смогут компенсировать часть расходов, понесенных для прироста производства овощей открытого грунта, картофеля, молока, при развитии специализированного мясного скотоводства, овцеводства и козоводства.

Принятое решение, рассчитывают в правительстве, поддержит самозанятых, которые держат личные подсобные хозяйства, будет способствовать наращиванию производства овощей, молока и мяса, насыщению российского рынка продукцией отечественного производства.