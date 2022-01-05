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05.01.2022 11:43
Рубрика: Власть

ВМФ России проведет в этом году около тысячи учений

Текст: Юрий Гаврилов

"Перед Военно-морским флотом в 2022 году стоят задачи интенсивной подготовки сил и войск Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии к действиям в составе объединенных (межвидовых) группировок сил (войск) ВМФ к выполнению задач во всех районах Мирового океана, включая Арктику. Планируется, что военные моряки примут участие в около 950 тактических и командно-штабных учениях. Будет подготовлено порядка 300 экипажей кораблей и подводных лодок", - сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, слова которого процитировали в Минобороны России.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Главком также заявил, что наш Военно-морской флот продолжит выполнять задачи военно-морского присутствия и демонстрации Андреевского флага в дальней морской и океанских зонах. При этом на 15 процентов увеличится количество морских учений с участием экипажей малых ракетных и артиллерийских кораблей Каспийской флотилии. Там сделают привычной практикой межфлотские переходы боевых кораблей и судов обеспечения.

Известно, что в прошлом году ВМФ России в процессе учебы выполнил более 10 тысяч боевых упражнений.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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