ВМФ России проведет в этом году около тысячи учений

"Перед Военно-морским флотом в 2022 году стоят задачи интенсивной подготовки сил и войск Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии к действиям в составе объединенных (межвидовых) группировок сил (войск) ВМФ к выполнению задач во всех районах Мирового океана, включая Арктику. Планируется, что военные моряки примут участие в около 950 тактических и командно-штабных учениях. Будет подготовлено порядка 300 экипажей кораблей и подводных лодок", - сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, слова которого процитировали в Минобороны России.

Главком также заявил, что наш Военно-морской флот продолжит выполнять задачи военно-морского присутствия и демонстрации Андреевского флага в дальней морской и океанских зонах. При этом на 15 процентов увеличится количество морских учений с участием экипажей малых ракетных и артиллерийских кораблей Каспийской флотилии. Там сделают привычной практикой межфлотские переходы боевых кораблей и судов обеспечения.

Известно, что в прошлом году ВМФ России в процессе учебы выполнил более 10 тысяч боевых упражнений.