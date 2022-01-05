Володин уверен в необходимости ужесточения наказания для педофилов-рецидивистов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал убийство пятилетней девочки в Костроме. Он подчеркнул, что закон о пожизненном заключении педофилов должен быть принят уже в январе.

По данным следствия, 4 января 2022 года ребенка похитили во время прогулки двое мужчин и унесли в неизвестном направлении. Позднее тело девочки нашли в комнате одного из городских общежитий. Одним из задержанных за убийство оказался педофил-рецидивист.

Володин в своем Telegram-канале назвал случившееся страшной трагедией.

"Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе", - заверил он.

Спикер отметил, что максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество. При этом многие убеждены, что и этого недостаточно.

"Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях - на северных территориях, рудниках, - уверен Володин. - Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершенных злодеяниях, жалеть об этом".

Председатель Госдумы добавил, что вопрос необходимо проработать совместно со ФСИН, пообещав информировать подписчиков.