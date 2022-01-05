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05.01.2022 19:03
Рубрика: Общество

Врач назвал иммунную систему главной жертвой заражения "омикроном"

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Иммунная система сильнее всего страдает при заражении штаммом коронавируса "омикрон", так как часть клеток утрачивают свою эффективность. Такое мнение высказал научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Фото: iStock
Названы симптомы низкого кислорода в крови при заражении "омикроном"

"В результате эволюции "омикрон" начал вырабатывать больше белков, которые подавляют иммунный ответ. В итоге иммунокомпетентные клетки (участвуют в формировании иммунного ответа. - Прим. ред.) частично утрачивают свою эффективность, сказал врач в беседе с Ura.ru. - "Омикрон" не только подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса), но и заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона".

На данный момент известно, что штамм "омикрон" более заразный, чем выявленные ранее варианты коронавируса, в связи с чем еще более актуальной стала вакцинация против COVID-19. Ученые из разных стран сошлись во мнении, что лучше всего организм защищен от тяжелого течения болезни и летального исхода в тех случаях, когда переболевший ранее ковидом прошел вакцинацию, а те, кто не болели, но были вакцинированы, поставили себе через полгода бустерный укол (то есть ревакцинировались).

Людям, еще не прошедшим вакцинацию, врачи рекомендуют при отсутствии медотвода сделать это в ближайшее время: пункты, где можно поставить прививку, работают в том числе в праздничные дни.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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