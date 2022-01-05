Врачи рассказали об особенностях вызванной "омикроном" волны COVID-19

В горячих точках, где наблюдается всплеск "омикрона" - от Нью-Йорка до Флориды и Техаса - меньшая доля пациентов попадает в отделения интенсивной терапии и нуждается в искусственной вентиляции легких. Они, как правило, остаются в больнице меньше дней. Также во многих случаях заражение новым штаммом протекает бессимптомно: многие пациенты приходят в больницу с другими заболеваниями и случайно узнают о SARS-CoV-2.

"Мы наблюдаем увеличение числа госпитализаций, - цитирует издание Рахула Шарму, главного врача скорой помощи Нью-Йоркской больницы Вейл Корнелл. - Но на этот раз тяжесть заболевания выглядит по-другому. Большинство наших пациентов, поступающих в отделение неотложной помощи с положительным результатом теста, на самом деле быстро выписываются".

Ситуация, похоже, подтверждает, что "омикрон" может быть вариантом с более мягким течением заболевания по сравнению со штаммами, которые были раньше. Но другое объяснение меньшей доли тяжелых случаев заключается в том, что более заразный "омикрон" инфицирует больше людей, у которых есть некоторый предшествующий иммунитет, будь то в результате вакцинации или ранее перенесенной инфекции. Врачи утверждают, что подавляющее большинство пациентов с "омикроном" в США не вакцинированы или имеют сильно ослабленную иммунную систему.

Новый отчет из Хьюстона показал аналогичную картину. Исследователи сравнили данные по 1313 пациентам - среди них были и те, кто заразился "омикроном", и пациенты, инфицированные вариантами "дельта" или "альфа".

Исследование показало, что менее 15 процентов пациентов с "омикроном" были госпитализированы, по сравнению с 43 процентов пациентов с "дельтой" и 55 процентов пациентов с "альфой". Среди тех, кто был госпитализирован, пациенты с "омикроном" также реже нуждались в ИВЛ и имели более короткие сроки пребывания в больнице.

При этом издание подчеркивает: несмотря на изменение тяжести протекания COVID-19, больницы испытывают огромную нагрузку. По словам врачей, медучреждения также сталкиваются с проблемами укомплектования персоналом, поскольку сотрудники заболевают.

Еще один риск: наряду с увеличением зараженных "омикроном", больницы продолжают бороться с наплывом пациентов, инфицированных "дельтой".

Хотя первоначальные отчеты обнадеживают, пока недостаточно подробных данных, чтобы сделать твердые выводы о степени опасности "омикрона", заявила NYT Натали Дин, медицинский статистик из Университета Эмори в Атланте. По ее словам, "потребовались месяцы, чтобы появились многочисленные крупные исследования рисков госпитализации при заражении "дельтой".