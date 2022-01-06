Через Пенсионный фонд можно будет оформить больше выплат

С этого года Пенсионному фонду России (ПФР) переданы полномочия по назначению некоторых мер поддержки, которые ранее предоставляли Роструд и органы социальной защиты. Например, ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до полутора лет, пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, единовременное пособие при рождении ребенка или при передаче ребенка на воспитание в семью, единовременное пособие по беременности и ежемесячное пособие на ребенка жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Пенсионный фонд также теперь будет предоставлять большинство мер поддержки семьям умерших военных и сотрудников силовых органов, в том числе - компенсации расходов на коммунальные платежи, выплаты на ремонт частного дома или на летний оздоровительный отдых ребенка. Через него получат социальную помощь и пострадавшие от радиации в связи с авариями на Чернобыльской АЭС, объединении "Маяк", испытаниями на Семипалатинском полигоне.

В ведомстве пояснили, что переход на выплаты пособий ПФР произойдет автоматически. То есть гражданам не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить их, они продолжат получать меры поддержки, как и ранее. Первые пособия по переданным мерам ПФР начислит 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику бывает в феврале.

При этом условия назначения мер поддержки не изменились, а вот их получение будет постепенно упрощаться. В дальнейшем для оформления пособий потребуется только заявление, а в ряде случаев не нужно будет даже его. Пособие будет выплачиваться автоматически после возникновения у человека права на эту меру поддержки. Сведения об этом Пенсионный фонд получит из собственных информационных систем, а также данных, полученных от других ведомств. Со временем это позволит снять с граждан обязанность по сбору справок, пояснили в пресс-службе ведомства. Для семей погибших военнослужащих, например, уже отменена обязанность раз в полгода представлять платежки, чтобы подтвердить расходы на коммунальные услуги и получить полагающуюся компенсацию. Планируется, что соответствующие сведения ПФР запросит из информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Помимо сокращения числа документов, подтверждающих право на выплаты, после перехода мер в ПФР сократятся сроки их назначения. Рассматривать заявления на выплаты Пенсионный фонд будет от 5 до 10 рабочих дней и в течение такого же времени перечислять средства.