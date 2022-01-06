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Рубрика: Общество

Диетолог: Употребление меда зимой может спровоцировать простуду

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чай с медом - любят многие, однако в холодное время года наслаждаться вкусом меда можно не всегда и не везде. Такое мнение высказал диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Он пояснил, что мед обладает ярко выраженным согревающим эффектом, за счет этого происходит повышенное потоотделение. "Люди этого не чувствуют, но употребление меда зимой перед выходом на улицу или на улице может спровоцировать простудное заболевание", - рассказал врач радио Sputnik. Золотарев порекомендовал в холоднее время года есть мед дома и только в том случае, если в ближайшее время не планируется прогулка.

Диетолог также отметил, что стоит избегать всех продуктов, которые могут спровоцировать перепады температуры тела. По его словам, чем больше температурный диапазон, тем он больше может навредить организму. Так, летом лучше пить горячий чай, а зимой - напитки комнатной температуры. Не стоит есть мороженное на морозе.

"Любые перепады температуры между пищей, человеком и окружающей средой, вызывают достаточно активную реакцию организма. Это не всегда полезно", - заключил диетолог.

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