Эксперт: Миротворцы ОДКБ возьмут под охрану критически важные объекты инфраструктуры

Новости

Сергей Кравцов дал старт федеральной программе капремонта школ 15:14
Почти 500 спасателей обеспечат пожарную безопасность в ночь на Рождество 15:05
Въезд иностранцев в Казахстан приостановлен 14:55
Суд арестовал подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме 14:31
Лукашенко выступил за адекватную оценку национальной истории 14:11
В Прикамье выявили первый случай заражения "омикроном" 14:06
Беларусь готова оказать помощь казахстанскому народу 13:47
В Казахстане освобождена администрация Жамбылской области 13:43
Хроника 6 января: Как Америка примерила статус "банановой республики" 13:18
Власти Киргизии эвакуируют соотечественников из Казахстана 13:14
Погромщики напали на офисы телеканалов в Алма-Ате 12:56
Международный кинофестиваль "Сандэнс" пройдет только онлайн 12:51
В Японии вернут антиковидные ограничения 12:49
Эксперт назвала лиц с высоким риском тяжелого течения флурона 12:33
Число погибших в Алма-Ате силовиков выросло до 13 12:31
Лукашенко определил задачи Года исторической памяти в Беларуси 12:19
В августе Северный флот проведет в Арктике ряд учений 12:10
Оперштаб: В Москве выявлено 2 357 новых случаев COVID-19 11:52
Опрос: каждый пятый хотя бы раз покупал курсы блогеров 11:48
В Алма-Ате погибли 12 сотрудников правоохранительных органов 11:44
Видео: Как в горах Сочи встретили туристов в первые дни нового года 11:39
Китай рассчитывает на скорейшую стабилизацию ситуации в Казахстане 11:28
Москвичам рассказали о работе общественного транспорта в Рождественскую ночь 11:21
В Алма-Ате погромщики окружили две клинические больницы 11:18
Кабмин рассмотрит переселение из аварийного жилья с непогашенной ипотекой 11:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
06.01.2022 14:20
Рубрика: В мире

Эксперт: Миротворцы ОДКБ возьмут под охрану критически важные объекты инфраструктуры

Текст: Александр Степанов
Миротворцы ОДКБ не будут участвовать в наведении общественного порядка в Казахстане, задача военных - взять под охрану стратегические объекты, которые являются основной целью для террористов. Такое мнение "Российской газете" высказал военный эксперт Алексей Леонков.

"Первоочередная задача взять под охрану энергетические объекты, теплоэлектроцентрали, другие важные инфрастуктурные объекты, чтобы люди не остались зимой без газа, света и тепла. Кроме того, не исключено, что миротворцев задействуют на блокпостах на основных автомагистралях, чтобы не допустить проникновения в города террористических групп, - считает эксперт. - Необходимо брать эти объекты под охрану, иначе если там что-то произойдет, проблем будет намного больше".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Косачев назвал легитимной миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане

По его словам, сейчас самая горячая точка в Казахстане это Алма-Аты и там в первую очередь должны быть задействованы коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Леонков подчеркнул, что миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане первая с момента создания организации. "Это первая операция в развернутом формате, где помимо российских военных задействованы военнослужащие Белорусии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Конечно, это проверка ОДКБ, на сколько она готова к участию в таких миссиях. Ежегодно ОДКБ проводят совместные учения по отражению террористических атак. В ходе этих учений также отрабатываются сценарии нейтрализации террористов, проникших в города или на объекты критически важной инфраструктуры. Так что подготовка военных находится на высоком уровне", - убежден Леонков.

Кроме того, эксперт читает, что появление миротоворцев ОДКБ должно погасить всплески насилия в Казахстане, разрядить ситуацию. Также это должно сказаться на моральном духе казахских военных и полицейских, у которых после начала массовых акций появились признаки деморализации. "Казахские правоохранители увидят, что они не одни, появление миротворцев позволит им заниматься непосредственно наведением порядка на улицах, не отвлекаясь на охрану объектов", - считает Леонков.

В мире экс-СССР Казахстан Международные организации ОДКБ Массовые беспорядки в Казахстане

Главное сегодня

Владимир Путин дал поручения по итогам большой пресс-конференции. Главное
Полиция Алма-Аты сообщила о ликвидации десятков нападавших на административные здания
Politico: Демократы в сенате США не поддержат санкции по "Северному потоку-2"
Курс доллара впервые с апреля превысил 77 рублей
Австралийские власти отложили депортацию теннисиста Джоковича
МИД РФ: США могут применить новые меры против "Северного потока-2"
Израиль вновь откроет границы для туристов