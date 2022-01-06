Эксперт: Миротворцы ОДКБ возьмут под охрану критически важные объекты инфраструктуры

"Первоочередная задача взять под охрану энергетические объекты, теплоэлектроцентрали, другие важные инфрастуктурные объекты, чтобы люди не остались зимой без газа, света и тепла. Кроме того, не исключено, что миротворцев задействуют на блокпостах на основных автомагистралях, чтобы не допустить проникновения в города террористических групп, - считает эксперт. - Необходимо брать эти объекты под охрану, иначе если там что-то произойдет, проблем будет намного больше".

По его словам, сейчас самая горячая точка в Казахстане это Алма-Аты и там в первую очередь должны быть задействованы коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Леонков подчеркнул, что миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане первая с момента создания организации. "Это первая операция в развернутом формате, где помимо российских военных задействованы военнослужащие Белорусии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Конечно, это проверка ОДКБ, на сколько она готова к участию в таких миссиях. Ежегодно ОДКБ проводят совместные учения по отражению террористических атак. В ходе этих учений также отрабатываются сценарии нейтрализации террористов, проникших в города или на объекты критически важной инфраструктуры. Так что подготовка военных находится на высоком уровне", - убежден Леонков.

Кроме того, эксперт читает, что появление миротоворцев ОДКБ должно погасить всплески насилия в Казахстане, разрядить ситуацию. Также это должно сказаться на моральном духе казахских военных и полицейских, у которых после начала массовых акций появились признаки деморализации. "Казахские правоохранители увидят, что они не одни, появление миротворцев позволит им заниматься непосредственно наведением порядка на улицах, не отвлекаясь на охрану объектов", - считает Леонков.