Эксперт: Политика ЕС привела к сокращению транзита газа из РФ через Украину

Экономист Алексей Кущ считает, что действия компании "Газпром", "спровоцированные политикой европейских стран", ставят под угрозу снабжение Украины газом.

"Газпром" нанес нашей политической элите несколько ударов под дых, сперва закрыв реверс из Венгрии, затем - сократив прокачку газа по территории Украины в сторону Словакии, - уверен эксперт, слова которого приводит РИА Новости. - Самое печальное и что предпочитают не замечать в Украине - это то, что нынешняя ситуация является по большей части элементом энергетической стратегии Европы".

Как считает Кущ, украинская ГТС становится не нужна для ЕС. "Немцы получают относительно дешевый газ благодаря политическому лоббированию проектов "Северный поток" 1 и 2. Турки делают тоже самое в отношении Голубого и Турецкого потоков. Поляки - в отношении норвежского и американского газа", - объяснил специалист.

По словам эксперта, только Украина, занимаясь виртуальным реверсом газа и отказываясь покупать его напрямую у России, не может обеспечить себя дешевым газом, причем актуальность Киева как транзитера также снижается.

"Другие страны теряют интерес к украинской ГТС, так как они ее не контролируют, а стало быть и не могут использовать как аргумент для "выторговывания" низких цен по долгосрочным контрактам, условием которых будет прокачка газа по территории Украины", - уверен Кущ.

По мнению эксперта, ситуация может сложиться таким образом, что Украине придется "покупать сверхдорогой газ на европейских хабах без каких-либо гарантий технической возможности физического реверса в нужном объеме" на территорию страны.