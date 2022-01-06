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Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, кто отвечает за сосульки на крышах и балконах

Текст: Марина Трубилина
Срывающиеся с крыш сосульки или снег могут повредить припаркованные автомобили и травмировать прохожих. Кто отвечает за очистку крыш и балконов и какое наказание грозит, если этого вовремя не сделать, рассказали юристы.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Очистка крыш от снега и сосулек - это обязанность управляющих компаний, поясняет вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Крыши и чердаки являются общим имуществом в многоквартирном доме, и управляющая организация обязана поддерживать их в надлежащем состоянии. А собственники должны платить за содержание общего имущества.

Фото: Ростислав Кошелев / ТАСС
Следственный комитет предупредил об опасности сосулек

За падение сосулек с нежилого здания отвечает его собственник. Собственника можно найти через Единый госреестр недвижимости, управляющую компанию - через сайт ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru).

Наледь и сосульки, нависающий снег с крыш должны убираться по мере необходимости. Регионы могут устанавливать свои нормы. К примеру, в Москве предписано очищать крыши в течение двух суток с окончания снегопада. Чистить снег на тротуарах при снегопаде нужно каждые два-три часа, если нет осадков - каждые двое-трое суток.

Снег с крыш по мере необходимости сбрасывают вниз деревянными лопатами. Наледь с поверхности кровли нельзя убирать - от нее чистят только карнизы, желоба, водосточные трубы, балконы, козырьки, тамбуры и подъезды.

А вот балконы квартир к общедомовому имуществу не относятся, говорит Кузнецов. Ответственность за их содержание и чистоту лежит прежде всего на самих собственниках. Поэтому собственник должен уведомить управляющую компанию о том, что на внешней части его балкона необходимо убрать снег или сосульки. Направить такое обращение необходимо в письменном виде. Если УК не отреагировала, можно написать жалобу в жилинспекцию.

"Несмотря на то, что ответственность за балконы лежит на собственнике квартир, сосульки с балконов убирать обязаны именно работники управляющих компаний или нанятые ими подрядчики", - подчеркивает юрист. Если собственник квартиры не уведомит о необходимости проведения таких работ управляющую компанию, и сосульки или снег, сорвавшись с балкона, повредят имущество или нанесут травмы человеку, есть риск привлечения такого собственника к ответственности как минимум в виде возмещения причиненного вреда.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Волгоградка взыскала компенсацию за повреждение автомобиля сосульками

Если снегом или сосульками был причинен ущерб или травмы, с виновника, скорее всего, будет взыскан ущерб, но может наступить и уголовная ответственность - как за халатность, так и за причинение смерти по неосторожности, говорит президент Международной коллегии адвокатов "Почуев, Зельгин и партнёры" Александр Почуев. За нарушение правил содержания жилых домов предусмотрены административные штрафы для должностных лиц (в 4-5 тысяч рублей в зависимости от региона) и организаций (40-50 тысяч). Те, кому причинен вред, могут взыскать не только сумму ущерба, но и компенсацию морального вреда.

Для граждан (собственников помещений) административная ответственность не установлена, добавляет Кузнецов. Им грозит только взыскание суммы ущерба.

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