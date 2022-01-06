Главный кардиолог Минздрава предупредил о рисках для сердца в праздники

"Понятно, что сейчас самым главным риском остается коронавирусная инфекция. Поэтому побеспокойтесь и о себе, и о близких людях - вакцинируйтесь. Коронавирус, как известно, в дискуссиях о полезности вакцинации не участвует. Он просто поражает незащищенный организм и устраивает праздник себе, лишая его тех, кто не привился", - сказал Сергей Бойцов.
Эксперт предупредил, что перепад между напряженным рабочим ритмом и большим количеством отдыха в длинные новогодние праздники может подорвать не только физическое, но и ментальное здоровье.
Во время новогодних праздников важно продолжать назначенную врачом лекарственную терапию людям, имеющим сердечно-сосудистое заболевание, напомнил главный кардиолог Минздрава.
"Приверженность терапии позволяет существенно снизить риск инфаркта или инсульта. Важно также помнить, что при появлении признаков острых сердечно-сосудистых состояний - появление интенсивной давящей боли, отдающей в руку или челюсть - скорую помощь необходимо вызывать незамедлительно. Своевременная медицинская помощь не только спасет жизнь, но и позволит минимизировать объем повреждения сердечной мышцы и избежать развития сердечной недостаточности после инфаркта", - отметил Сергей Бойцов.
Нерабочие дни, по его мнению, лучше провести не в непрерывных застольях с алкоголем, а в более здоровых занятиях - например, больше гулять с родными и друзьями, заняться спортом. Также важно высыпаться и поменьше нервничать.
"Более того, потратьте свободное время с пользой, и если еще не бросили, к примеру, курить, - сделайте это", - рекомендовал Бойцов.