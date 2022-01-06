Главный кардиолог Минздрава предупредил о рисках для сердца в праздники

Новогодние праздники для многих становятся стрессовым периодом для организма из-за нарушения привычного ритма жизни, режима сна и бодрствования, нередко - переедания. Как результат - плохое самочувствие и трудности с возвращением к повседневным делам, предупредил главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов. Эксперт дал несколько простых рекомендаций, как вести себя в длинные выходные, чтобы не нанести вреда организму.

"Понятно, что сейчас самым главным риском остается коронавирусная инфекция. Поэтому побеспокойтесь и о себе, и о близких людях - вакцинируйтесь. Коронавирус, как известно, в дискуссиях о полезности вакцинации не участвует. Он просто поражает незащищенный организм и устраивает праздник себе, лишая его тех, кто не привился", - сказал Сергей Бойцов.

Эксперт предупредил, что перепад между напряженным рабочим ритмом и большим количеством отдыха в длинные новогодние праздники может подорвать не только физическое, но и ментальное здоровье.

Во время новогодних праздников важно продолжать назначенную врачом лекарственную терапию людям, имеющим сердечно-сосудистое заболевание, напомнил главный кардиолог Минздрава.

"Приверженность терапии позволяет существенно снизить риск инфаркта или инсульта. Важно также помнить, что при появлении признаков острых сердечно-сосудистых состояний - появление интенсивной давящей боли, отдающей в руку или челюсть - скорую помощь необходимо вызывать незамедлительно. Своевременная медицинская помощь не только спасет жизнь, но и позволит минимизировать объем повреждения сердечной мышцы и избежать развития сердечной недостаточности после инфаркта", - отметил Сергей Бойцов.

Нерабочие дни, по его мнению, лучше провести не в непрерывных застольях с алкоголем, а в более здоровых занятиях - например, больше гулять с родными и друзьями, заняться спортом. Также важно высыпаться и поменьше нервничать.

"Более того, потратьте свободное время с пользой, и если еще не бросили, к примеру, курить, - сделайте это", - рекомендовал Бойцов.