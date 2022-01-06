Япония выразил протест КНДР из-за ракетного пуска

Как рассказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, позиция официального Токио была доведена до Пхеньяна по дипломатическим каналам через посольство в Пекине. Японская сторона подчеркнула, что действия Северной Кореи противоречат резолюциям Совбеза ООН, а также угрожают миру и стабильности в регионе.

Проблема КНДР поднималась на состоявшихся 6 января телефонных переговорах с участием главы МИД Японии Есимасы Хаяси и госсекретаря США Энтони Блинкена. Токио и Вашингтон подтвердили приверженность курсу на сотрудничество в решении вопроса денуклеаризации Корейского полуострова.

Добавим, что на 7 января намечены американо-японские консультации в формате "2+2" с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств. Представители стран планируют обсудить меры по сдерживанию КНДР. Из-за антиковидных ограничений общение министров пройдет дистанционно с использованием видеосвязи.

Напомним, что Северная Корея 5 января провела пуск баллистической ракеты. Снаряд пролетел расстояние около 700 километров по низкой траектории и упал в акватории Японского моря за пределами исключительной экономической зоны островного государства. Какого-либо ущерба японским воздушным и морским судам причинено не было. По предварительной оценке японского минобороны, Северная Корея испытала ракету нового типа.