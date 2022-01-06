"Ирония судьбы" лидирует в списке любимых новогодних фильмов россиян

Редакция сайта KP.RU провела исследование среди своих читателей, чтобы выяснить любимые праздничные фильмы россиян.

В своих соцсетях редакция задала один вопрос: "Какой новогодний фильм вы пересматриваете каждый год?"

На основании ответов 1703 человек определились явные фавориты. Как нетрудно догадаться, абсолютным лидером стала "Ирония судьбы". За фильм Эльдара Рязанова проголосовали 35,4% опрошенных. Далее следуют "Джентльмены удачи" (16,7%) и "Морозко" (12,1%).

На четвёртом месте - "Один дома", замыкают пятёрку "Чародеи".

В числе фильмов, которые россияне также предпочитают смотреть и пересматривать во время новогодних праздников, были упомянуты следующие: "Три орешка для Золушки", "Иван Васильевич меняет профессию", "Служебный роман", "Кин-дза-дза!", "Реальная любовь", "Обыкновенное чудо".