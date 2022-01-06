К Рождеству на большие экраны кинотеатров КАРО выйдет сказка "Вечера на Хуторе близ Диканьки"

В декабре 2021 года во всех городах сети "КАРО" стартовал проект #КИНОСКАЗКИ РОУ - крупнейший прокат любимых поколениями фильмов-сказок Александра Роу на кинотеатральных экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Самаре, Сургуте и Новосибирске.

С 6 января, специально к Рождеству, на экраны выйдет лента "Вечера на Хуторе близ Диканьки", воплотившая культовые образы из произведения Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством". В легендарной сказке можно увидеть Георгия Милляра в образе черта и Людмилу Хитяеву в роли Солохи.

Ретроспектива продлится по апрель 2022 года в рамках специального проекта КАРО.Арт, фильмы предоставлены Киностудией им. М. Горького.

Подробнее на сайте онлайн-кинотеатра КАРО.

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