Кабмин рассмотрит переселение из аварийного жилья с непогашенной ипотекой

По итогам Большой пресс-конференции Владимир Путин поручил правительству до 1 мая рассмотреть вопрос, связанный с переселением из аварийного жилья, на которое не погашен ипотечный займ.

"Рассмотреть вопросы, связанные с переселением из аварийного жилищного фонда граждан, являющихся собственниками жилых помещений, приобретенных с использованием кредитов или займов (включая ипотечные кредиты), обязательства по которым не погашены на момент признания многоквартирного дома, в котором расположены такие жилые помещения, аварийным, и при необходимости представить соответствующие предложения", - говорится на сайте Кремля.

Ранее этот вопрос на пресс-конференции подняла журналистка и общественница из республики Коми. В частности, она попросила президента обратить особое внимание на то, что у очень многих россиян квартиры в домах, которые признаются аварийными, взяты в ипотеку.