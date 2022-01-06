Как правильно провести Рождественский сочельник: что можно, а что нельзя

В России есть два дня, содержащих в своем названии красивое слово "сочельник": 6 января - Рождественский сочельник и 18 января - сочельник Крещенский. И если с Крещенским сочельником все более или менее ясно, и даже атеисты помнят, что в этот день в "церквях дают святую воду", то Рождественскому сочельнику повезло меньше: тут и у верующих масса вопросов. С одной стороны, всем известно, что в сочельник готовят праздничную Рождественскую трапезу - обильную, щедрую. С другой, сочельник - последний и самый строгий день Рождественского поста, день, когда от еды максимально воздерживаются. Так как же правильно провести день накануне Рождества? Или, как безапелляционно формулируют некоторые СМИ, "что обязательно надо сделать в Рождественский сочельник, а что делать категорически нельзя?"

Начнем с того, когда разрешается приступать к еде 6 января? К сожалению, вопрос о еде в пост - неважно, Рождественский ли это пост, или Великий - часто затмевает и тему молитвы, и сам смысл поста, но раз уж это так всех волнует, давайте раз и навсегда проясним вопрос с питанием в день накануне Рождества. Тем более, что само слово "сочельник" произошло от названия блюда из отваренных зерен пшеницы или риса с медом - "сочива". Иван Шмелёв, называя "сочиво" кутьёй, добавляет к главному (и единственному!) блюду Рождественского сочельника и специальный напиток - "взвар" (крепкий отвар) - из чернослива, груши, шепталы (сушеные абрикосы или персики). Здесь же, в романе классика "Лето Господне", читаем: "В Сочельник, под Рождество, - бывало, до звезды не ели…" Но до какой звезды? Почему до звезды? Давайте разбираться.

"Сочельник", (1904 – 1905 гг.). Карл Улоф Ларссон (1853 – 1919 гг.).

Звезду в Рождественский сочельник ждали не просто так. Благочестивая традиция в сочельник приступать к еде только "после первой звезды", соблюдалась верующими не одно столетие - в память о том, что Рождение Христа сопровождалось появлением на Востоке новой звезды. Но какую звезду ждут верующие в Рождественский сочельник, чтобы, наконец, поесть? Уж точно не наградную, как Александр Васильевич Суворов в растиражированном ТВ-анекдоте. И не ту, что на небе. В Церкви "первая звезда" символизируется большой свечой, которую после утренней службы торжественно выносят на середину храма и перед которой поют тропарь Рождеству Христову (тропарь - это краткое песнопение, раскрывающее сущность праздника). Значит, по окончанию литургии утром 6 января, после выноса большой свечи, придя домой, можно и поесть - но только сочива: строгий пост. Получается, у верующих в сочельник испытание их выдержки: праздничную Рождественскую трапезу готовим, но к ней до поры до времени не притрагиваемся. А когда будет можно?

Давайте вспомним, что верующие стремятся причаститься в сам праздник Рождества, на литургии в ночь с 6-го на 7-е января. По церковной традиции мы перестаем принимать пищу не менее чем за шесть часов до времени Причастия (принятая граница воздержания). То есть, если мы решили причаститься на Божественной литургии в Рождество, после 18-00 вечера 6 января мы уже ничего не едим. Вот временные границы постного питания в последний день Рождественского поста.

Кончается же Рождественский пост уже в сам день праздника Рождества, после ночной литургии. Вот тут-то и начинается праздничное застолье. Кстати, в России раньше было в ходу специальное слово, обозначающее вкушение скоромной, то есть непостной пищи по окончанию поста - слово "разговение", не правда ли, знакомое нам из классической литературы? Так вот, разговляемся мы после Рождественского поста уже 7 января, после ночного праздничного богослужения с ночной литургией - Всенощного бдения. Понятно, что такая строгость в еде не самоцель, а только способ уйти от нашей вечной привязанности к пище, к нашему плотскому, и включиться в напряженный ритм внутренней подготовки своей души и сердца к встрече Рождающегося Христа. И еще важно помнить, что подобная строгость не касается больных или ослабленных после болезни. Или тех, кто много и самоотверженно работает - врачей, например.

С питанием разобрались, переходим к пище духовной. Как правильно провести 6 января, Рождественский сочельник?

Когда-то ожидание Рождающегося Христа пронизывало весь быт Рождественского сочельника. В центре дома ставилась елка, заранее украшенная звездами, под ней вертеп - игрушечное изображение пещеры, в которой родился Младенец Иисус. Заранее готовились не только рождественские подарки близким, но и вещи, деньги, провизия, выделяемые в помощь неимущим, сиротам, вдовам, больным, обездоленным и заключенным. Благотворительность была неотъемлемой составляющей праздника Рождества Христова. Все это готовилось заблаговременно, с радостью и убеждением, что "не оскудевает рука дающего". Все это и было даром человека Христу, вот это и есть главные подарки, которые следует дарить в сочельник.

"Рождественская елка", 1911г. Альберт Шевалье Тайлер (1862 - 1925 гг).

Но основные события Рождественского сочельника, конечно, происходят в храме. Службы в этот день удивительно красивые. Пересказывать их не имеет смысла, их надо видеть, слышать, в них надо участвовать. Отметим только, что во время богослужений Рождественского сочельника читаются так называемые "царские часы", получившие свое название в связи с тем, что на них в России непременно присутствовали цари (а в Византии императоры). Читаются на богослужениях в Рождественский сочельник и пророчества, за несколько столетий предсказавшие рождение Спасителя. И все праздничные песнопения, весь ход службы, готовят нас к принятию тайны Боговоплощения, тайны Рождества Христова.

В Рождественский сочельник принято исповедоваться - с тем, чтобы чистыми и обновленными встретить Родившегося Христа. Понятно, что приходить в храм надо заранее подумав, как вы будете соблюдать правила эпидемиологической безопасности: маска, дистанция. Даже если вы переболели и привиты: не стоит ставить под удар братьев и сестёр по вере.

Поэтами замечено, что Рождественский сочельник, Рождество - время особенное: будто сама вечность, разрывая оковы обыденности, в эти январские ночи входит в нашу жизнь. Нет, мы не просто вспоминаем событие, произошедшее две тысячи лет назад в темноте Вифлеемской ночи, когда Бог принял человеческую природу, человеческую плоть, когда Он стал одним из нас, когда Всесильный пришел в этот мир самым беззащитным - Младенцем (это и называется тайной Боговоплощения)… Нет, Рождество - это не просто воспоминание о некоем событии, имевшем место быть две тысячи лет назад.

Феномен Рождественской ночи в том, что время будто останавливает свой бег, давая нам прикоснуться к надмирному, каким-то непостижимым образом делая нас причастными и к тайне Боговоплощения, и к чуду любви Божьей к нам, людям. И сердце начинает ясно ощущать, что ты принадлежишь не только этому, такому зыбкому и суетному миру, но и миру иному, миру горнему. Почему так происходит? Об этом лучше спросить у поэтов. Один из них, Константин Михайлович Фофанов (1862 - 1911гг.), объяснял это так:

"Еще те звезды не погасли,

Еще заря сияет та.

Что озарили миру ясли

Новорождённого Христа…"

А ведь и в правду, ещё те звезды не погасли, и в морозные ночи Рождественского сочельника и праздника Рождества это чувствуется особенно остро…