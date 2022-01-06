Какую помощь получат безработные в центрах занятости в 2022 году

В 2022 году встать на учет в центре занятости с целью поиска работы, оформить пособие по безработице и получать большинство услуг по содействию в трудоустройстве можно будет не только очно, но и дистанционно. Уже с 1 января на новый формат работы перейдут центры занятости в 79 российских регионах, в течение года - все остальные, а завершится модернизация центров занятости в Москве.

Зарегистрироваться в качестве безработного можно будет удаленно

Получить официальный статус безработного в модернизированных центрах занятости можно без личного обращения. Заявление подается удаленно через портал госуслуг или единую платформу "Работа в России", на базе которой должны будут работать все центры занятости страны. Больше никаких документов не потребуется. Например, не нужно предоставлять трудовую книжку, документы об образовании, справку об инвалидности, справку о доходах, на основании которой рассчитывается размер пособия по безработице. Все необходимые сведения о соискателе центры занятости смогут уточнить самостоятельно при взаимодействии с различными службами и ведомствами.

Большинство услуг центров занятости станут электронными

Например, с безработных сняли обязанность лично приходить к трудовому инспектору и расписываться за получение выплаты. Граждан будут просто уведомлять о признании их безработными и назначении им пособия по безработице. Делать это центры занятости должны через портал госуслуг, а также в личном кабинете на портале "Работа в России". Предлагать вакансии гражданам они также будут дистанционно. По-прежнему новое место работы должно подбираться так, чтобы оно соответствовало профессии, квалификации, состоянию здоровья человека, находилось в транспортной доступности. Условия не должны быть хуже, чем на предыдущем месте работы. Безработный может отказаться от предложенных вакансий не более двух раз, в противном случае он потеряет право на пособие.

Центры занятости помогут найти работу в другом регионе

Планируется, что в 2022 году через центры занятости можно будет найти работу в другом регионе. Кроме того, они будут помогать соискателям и членам их семей в переезде на постоянное место жительства в другую местность. Законопроект об этом готовится правительством к внесению в Госдуму, ранее его одобрила Российская трехсторонняя комиссия. При этом регионы наделят правом утверждать перечень профессий, на которые работники не смогут привлекаться в другие местности, если такие специалисты востребованы на их территории.

Безработным помогут получить новую профессию

Бесплатно за счет средств из федерального бюджета повысить квалификацию или обучиться новой профессии в 2022 году смогут безработные из наиболее уязвимых на рынке труда категорий граждан в возрасте до 35 лет, которые после завершения учебы или военной службы более четырех месяцев не могут найти работу, молодые люди без профессионального или высшего образования, находящиеся под риском увольнения, студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебный заведений, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности, молодые мамы с детьми в возрасте до семи лет.

Кроме того, возможность получить новые знания за счет государства по-прежнему останется у граждан старше 50 лет. В Минтруде обратили внимание, что после переобучения гражданам помогут трудоустроиться или открыть собственное дело.

Все образовательные программы формируются с учетом ситуации на рынке труда, а потому могут отличаться в регионах. Это позволит готовить граждан под потребности работодателей.