Киргизский парламент не смог собрать кворум для заседания по ситуации в Казахстане. По заявлению спикера Таланта Мамытова, регистрацию прошли лишь 40 депутатов из 90.

Между тем законодатели должны были обсудить вопрос об участии киргизстанских военных в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане.

Напомним, решение о срочном созыве депутатов было принято сегодня в рамках поручения президента КР Садыра Жапарова на заседании кабинета министров республики.

Между тем, в соответствии с решением главы КР и Совета ОДКБ Киргизстан подтвердил готовность оказать всемерную поддержку Казахстану и в необходимой мере выполнить союзнические обязательства в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и в связи с обращением президента РК Касым-Жомарта Токаева. Об этом на экстренном заседании кабмина КР заявил его глава Акылбек Жапаров.

Ожидается, что киргизские депутаты обсудят ситуацию в Казахстане и участие киргизских военных в миссии ОДКБ завтра.