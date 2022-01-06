Комендант: В Нур-Султане должным образом обеспечивается охрана порядка

В столице Казахстана усилена охрана общественного порядка, особенно важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и функционирования транспорта. Об этом рассказал комендант Нур-Султана Еден Сайденов.

"При необходимости проводится проверка документов, удостоверяющих личность, личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств", - добавил он.

Также он добавил, что разрабатываются правила работы объектов образования, здравоохранения, жизнеобеспечения бизнеса в условиях ЧП.

Между тем стало известно, что правоохранительные органы Казахстана задержали в ходе рейдов в Алма-Ате около двух тысяч участников беспорядков.