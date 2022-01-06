Козак: Германия и Франция подтвердили приверженность минским договоренностям

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров в Москве с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном заявил, что стороны подтвердили приверженность минским договоренностям как безальтернативной основы для разрешения ситуации на востоке Украины.

"Обсудили целый ряд практических шагов по реализации Минских соглашений, договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства для того, чтобы в кратчайший срок завершить конфликт", - сказал Козак. - Это были краткие установочные переговоры, в том числе для того, чтобы ознакомить с проблематикой новое правительство Германии".

"Параллельные форматы переговоров создавать вредно, это дезорганизует процесс переговоров, поскольку в разных форматах могут возникать разные оттенки, аспекты договоренностей, которые потом всеми сторонами могут по-разному интерпретироваться, - отметил замглавы администрации президента России. - Поэтому какие-то параллельные форматы не обсуждаются, все вопросы будут обсуждаться с участием различных представителей нормандского формата".