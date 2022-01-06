Козак: Германия и Франция подтвердили приверженность минским договоренностям

"Обсудили целый ряд практических шагов по реализации Минских соглашений, договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства для того, чтобы в кратчайший срок завершить конфликт", - сказал Козак. - Это были краткие установочные переговоры, в том числе для того, чтобы ознакомить с проблематикой новое правительство Германии".
"Параллельные форматы переговоров создавать вредно, это дезорганизует процесс переговоров, поскольку в разных форматах могут возникать разные оттенки, аспекты договоренностей, которые потом всеми сторонами могут по-разному интерпретироваться, - отметил замглавы администрации президента России. - Поэтому какие-то параллельные форматы не обсуждаются, все вопросы будут обсуждаться с участием различных представителей нормандского формата".