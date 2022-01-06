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06.01.2022 19:44
Рубрика: Власть

Козак: Германия и Франция подтвердили приверженность минским договоренностям

Текст: Иван Сысоев
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров в Москве с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном заявил, что стороны подтвердили приверженность минским договоренностям как безальтернативной основы для разрешения ситуации на востоке Украины.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

"Обсудили целый ряд практических шагов по реализации Минских соглашений, договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства для того, чтобы в кратчайший срок завершить конфликт", - сказал Козак. - Это были краткие установочные переговоры, в том числе для того, чтобы ознакомить с проблематикой новое правительство Германии".

"Параллельные форматы переговоров создавать вредно, это дезорганизует процесс переговоров, поскольку в разных форматах могут возникать разные оттенки, аспекты договоренностей, которые потом всеми сторонами могут по-разному интерпретироваться, - отметил замглавы администрации президента России. - Поэтому какие-то параллельные форматы не обсуждаются, все вопросы будут обсуждаться с участием различных представителей нормандского формата".

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