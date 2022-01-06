Лукашенко определил задачи Года исторической памяти в Беларуси

Под знаком сохранения героического наследия и правды обо всех периодах жизни белорусского народа пройдет, по словам Александра Лукашенко, Год исторической памяти, которым в стране объявлен наступивший 2022-й. Об этом он заявил 6 января на совещании по вопросам реализации исторической политики, информирует пресс-служба президента РБ.

Во-первых, пояснил Лукашенко, предстоит систематизировать исторические исследования, мемориальные комплексы, определить на перспективу даты, события, личности, которые следует увековечить, внести коррективы в работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи с опорой на факты героических подвигов предков. "Сегодня вся эта работа является одним из важнейших направлений обеспечения национальной безопасности страны ", - подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, следует уделить самое пристальное внимание вопросам так называемой исторической политики: "Впервые за годы своей независимости мы ставим эти два понятия - "история" и "политика" - рядом. До сих пор мы старались не политизировать историю. Выбранный белорусским народом политический курс был нацелен на сохранение добрых отношений, прежде всего, с нашими соседями".

В Беларуси, напомнил глава государства, всегда пресекали любое проявление реваншизма, национализма, шовинизма и прочих идей, дискриминирующих историю, культуру и другие народы. В стране также не вели войн памяти в целях укрепления своей государственности, старались не задеть национальные чувства тех, с кем когда-то жили в единых государствах.