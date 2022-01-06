Лукашенко выступил за адекватную оценку национальной истории

Объективно оценивать различные периоды национальной исторической летописи предложил Александр Лукашенко, выступая 6 января на совещании по вопросам реализации исторической политики, передает пресс-служба президента Беларуси.

Поясняя свою позицию, глава государства задал резонный вопрос: "Если сегодня литовцы и поляки отрицают вклад белорусского народа в развитие таких исторических форм государственности на нашей земле, как Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, тогда что нам мешает дать этим периодам адекватную оценку?".

Он даже предложил в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях называть, в частности, период Речи Посполитой - оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов. "А что это было для наших предков? - сформулировал уточняющий вопрос президент. - Родной язык, культура, вера под запретом. Нельзя было даже быть человеком. Магнаты на собак меняли белорусских крестьян. Но народ выжил и более того - сохранил свою самобытность".

Остановившись на истории формирования Великого княжества Литовское, оратор обратил внимание, что современные литовцы фактически приватизировали наследие этого образования. "Но что там было литовского? Язык - наш, на нем же написана и Конституция - Статут. Главенствующая вера - православие. Территория - в основном белорусская, украинская, частично русские земли. Народ на 80 процентов - наш. Славяне. А это основные атрибуты и признаки государственности", - делает вывод белорусский лидер.

Кроме того, напомнил он, когда на всю Европу гремели Полоцкое и Туровское княжества как центры духовности и просвещения, предки литовцев все еще жили во тьме язычества и вели примитивное хозяйство. Поэтому, подчеркнул Лукашенко, "вопрос нашего национального достоинства - защитить славную многовековую летопись белорусского народа".

В то же время он призвал экспертное сообщество помнить и о достижениях советского периода: "Давайте не будем забывать, что как нация мы окончательно сформировались именно в советское время. Именно тогда началась история белорусского государства. По-настоящему".

И в настоящее время, когда народ продолжает писать свою историю, глава государства считает необходимым переходить на новый этап, как говорят эксперты, формировать смыслы в области национально-исторического развития белорусского народа и государства.

Важно, констатировал Лукашенко,"предупреждать новые вызовы и угрозы в сфере национальной памяти, определив стратегию и тактику работы в этой области". Он подчеркнул, что сейчас стоит задача не допустить развития идей, которые могут подорвать страну в будущем.

"Для этого у нас есть все - и время, и необходимые ресурсы. Поэтому спокойно, без шатаний нам следует данные вопросы отработать и концептуально определиться в подходах, проложить крепкий мост между прошлым и будущим нашей Беларуси", - резюмировал оратор, указав на необходимость выработать четкую концепцию оценки событий и роли личностей в истории белорусского государства.