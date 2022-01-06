Матвиенко созвонилась со спикером Сената Казахстана

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала спикеру Сената Парламента Казахстана Маулену Ашимбаеву слова сопереживания и поддержки. Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

"Валентина Матвиенко отметила в связи с беспорядками, вспыхнувшими в республике Казахстан, озабоченность масштабом противоправных действий вооруженных экстремистов, которые несут угрозу не только целостности и суверенитету Республики Казахстан, жизни ее граждан, но и безопасности государств-соседей", - говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.

Спикер СФ высоко оценила уверенные и последовательные действия руководства Казахстана по восстановлению правопорядка, а также, своевременное обращение в ОДКБ для привлечения миротворческих сил организации к сохранению общественного мира и стабильности.

Кроме того, Матвиенко высказала уверенность в том, что в кратчайшие сроки власти республики при поддержке сил ОДКБ восстановят законность, нормализуют жизнь, а преступники понесут заслуженное наказание.

Отдельно глава верхней палаты российского парламента выразила соболезнования семьям погибших сотрудников правоохранительных органов и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.