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06.01.2022 11:48
Рубрика: Общество

Медики назвали пять признаков поражения печени алкоголем

Текст: Лариса Ионова

Любители "принять на грудь" и не подозревают, что самый большой удар они наносят по печени. Считается, что это единственный орган у человека, который имеет способность к регенерации, поэтому многие думают, что печень сама собой восстановится. Это большое заблуждение.

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Именно этот "молчаливый" орган нейтрализует токсические вещества и выводит их из организма. Клетки печени вырабатывают фермент алкогольдегидрогеназу, который расщепляет спирт на кетоны со скоростью около 0,015 грамм на 100 миллилитров в час.

Но, как пишет портал МедикФорум со ссылкой на British Liver Trust, каждый раз, когда печень фильтрует алкоголь, некоторые клетки печени умирают. Поэтому этот орган нуждается в поддержке, чтобы он смог регенерировать и производить новые клетки.

В случае, когда человек принимает алкоголь несколько дней подряд, клетки не успевают восстанавливаться, печень оказывается повреждена в гораздо большей степени, чем кажется. Злоупотребление алкоголем в течение многих лет может снизить способность печени к регенерации, что приводит к серьезному и необратимому повреждению органа.

Ранние симптомы алкогольного поражения печени таковы: боль в животе, усталость, понос, тошнота и плохое самочувствие в целом.

Общество Здоровье Алкоголь и табак Проблема алкоголизма

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