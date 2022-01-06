Медики назвали пять признаков поражения печени алкоголем

Любители "принять на грудь" и не подозревают, что самый большой удар они наносят по печени. Считается, что это единственный орган у человека, который имеет способность к регенерации, поэтому многие думают, что печень сама собой восстановится. Это большое заблуждение.

Именно этот "молчаливый" орган нейтрализует токсические вещества и выводит их из организма. Клетки печени вырабатывают фермент алкогольдегидрогеназу, который расщепляет спирт на кетоны со скоростью около 0,015 грамм на 100 миллилитров в час.

Но, как пишет портал МедикФорум со ссылкой на British Liver Trust, каждый раз, когда печень фильтрует алкоголь, некоторые клетки печени умирают. Поэтому этот орган нуждается в поддержке, чтобы он смог регенерировать и производить новые клетки.

В случае, когда человек принимает алкоголь несколько дней подряд, клетки не успевают восстанавливаться, печень оказывается повреждена в гораздо большей степени, чем кажется. Злоупотребление алкоголем в течение многих лет может снизить способность печени к регенерации, что приводит к серьезному и необратимому повреждению органа.

Ранние симптомы алкогольного поражения печени таковы: боль в животе, усталость, понос, тошнота и плохое самочувствие в целом.