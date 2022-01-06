Медики назвали симптомы рака, проявляющиеся на ушах, лице и шее

Названы симптомы рака кожи, которые проявляются на ушах, лице и шее. Ими являются жемчужно-белые, либо полупрозрачные наросты, либо красные чешуйчатые пятна, сообщает британское издание Express со ссылкой на экспертов в медицине.

По словам авторов статьи, такие наросты свидетельствуют о базально-клеточной карциноме - самой распространенной форме рака кожи. Чаще всего эта болезнь настигает взрослых, но также довольно просто лечится на ранних стадиях, пишет издание. Также к симптомам базальноклеточного рака эксперты относят участки кожи, похожие на рубцы и зудящие пятна.

Тем не менее, издание предупреждает о возможности распространения этого рака на другие части тела.

"Существует небольшой риск (до 5%) плоскоклеточного рака, распространяющегося на другие части тела, обычно в лимфатические узлы (небольшие железы, обнаруженные по всему телу)", - приводит Express заключение британской Национальной службы здравоохранения.