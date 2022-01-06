Международный кинофестиваль "Сандэнс" пройдет только онлайн

Международный кинофестиваль "Сандэнс" в штате Юта, США, специализирующийся на авторских, экспериментальных и дебютных фильмах, отменил все мероприятия с личным присутствием гостей и публики и второй год подряд будет проходить только онлайн.

В заявлении администрации фестиваля подчеркивается, что это трудное решение было принято из-за резкого возрастания случаев заражения штаммом "омикрон". Ожидается, что число заразившихся достигнет максимума как раз в дни фестиваля.

"Неоправданный стресс для служб здравоохранения округа и более полутора тысяч наших сотрудников и волонтеров в такой обстановке был бы безответственным", - говорится в заявлении.

Фестиваль пройдет с 20 по 30 января и покажет более 80 полнометражных фильмов.