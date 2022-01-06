МИД Казахстана: Власти продолжат обеспечивать права всего народа

Власти Казахстана продолжат обеспечивать права и интересы всех представителей полиэтнического народа страны. Об этом говорится в заявлении МИД Казахстана, которое приводит ТАСС.

"Объявленный режим чрезвычайного положения включает комплекс мер, направленных на поддержание общественной безопасности и верховенство закона. Правоохранительные органы и Вооруженные силы Казахстана уполномочены пресекать любые противоправные действия. При этом государство продолжит обеспечивать права и интересы всех представителей нашего полиэтнического и многоконфессионального народа, а также безопасность находящихся в стране иностранных граждан, в том числе дипломатического корпуса и журналистов", - говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что республика привержена соблюдению международных обязательств в области прав человека и продолжению курса реформ. Как заверили в МИД Казахстана, иностранные инвестиции и бизнес зарубежных компаний будут защищены.