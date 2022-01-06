МИД Киргизии помогает эвакуироваться из Казахстана гражданам РФ, Таджикистана и Узбекистана

Кроме киргизстанцев МИД Киргизии помогает эвакуироваться из Казахстана гражданам России, Таджикистана и Узбекистана. Информация об оказании содействия в выезде из зоны конфликта размещена на официальном сайте внешнеполитического ведомства КР.

"6 января 2022 года в рамках оказания консультативно-правовой помощи гражданам, министерством иностранных дел Киргизской Республики организована эвакуация граждан, находившихся на территории Казахстана. Специально выделенным транспортом из РК вывезены 20 граждан КР, в том числе дети и женщины, 20 граждан Российской Федерации, а также граждане Таджикистана и Узбекистана. МИД КР убедительно просит соотечественников, находящихся на территории Казахстана, соблюдать законодательство и правила пребывания страны проживания, не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания", - говорится в сообщении.

Напомним, в связи с последними событиями в Казахстане, МИД КР совместно с посольством Киргизии в г. Нур-Султан и Генеральным консульством в г. Алматы отслеживают ситуацию и находятся на связи с представителями этнической диаспоры.

В МИД КР также пояснили, что будет продолжена работа по эвакуации граждан Киргизии через контрольно-пропускные пункты на киргизско-казахской границе.

Кроме этого, по информации дипломатического представительства и консульской службы в городах Нур-Султан и Алматы, граждане Киргизии не были замечены в конфликтных ситуациях. Не было их и среди пострадавших от беспорядков.

Добавим, что в департаменте консульской службы МИД КР, Посольстве КР в РК, Генеральном консульстве КР в г. Алматы работает горячая линия, по которой граждане Киргизии, пребывающие на территории Казахстана, могут обратиться по всем вопросам, касающимся выезда из Казахстана.