МИД РФ открыл "горячую линию" для россиян в Казахстане

В российском внешнеполитическом ведомстве "настоятельно рекомендуют всем российским гражданам в Казахстане соблюдать повышенные меры личной безопасности, проявлять выдержку, избегать мест демонстраций и беспорядков, по возможности укрыться в гостиницах и домах, обеспечить запасы продуктов первой необходимости".

Напомним, в Казахстане в первые дни 2022 года начались протесты из-за повышения цены за литр сжиженного газа, который используют как топливо для автомобилей. Сейчас в стране действует режим чрезвычайного положения. В страну направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ, куда в том числе входят российские подразделения воздушно-десантных сил.