МИД РФ: События в Казахстане инспирированы извне

Россия рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственно подорвать безопасность и целостность государства.

"Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане, - говориться в сообщении российского внешнеполитического ведомства. - Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства".

"Российская Федерация продолжит плотные консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки, в случае необходимости, дальнейших эффективных шагов, прежде всего по содействию проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции, обеспечению безопасности всех мирных граждан этой страны без исключения, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры, их разблокированию и возвращению под контроль казахстанских властей", - подчеркнули в министерстве.