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06.01.2022 19:38
Рубрика: Происшествия

Минздрав: Более 70 человек погибли в ДТП во время новогодних праздников

Текст: Анастасия Селиванова

С 1 по 5 января в ДТП на дорогах в России погибли 73 человека, в том числе трое детей. Об этом сообщил Минздрав РФ со ссылкой на Федеральный центр медицины катастроф.

Фото: Госавтоинспекция Москвы
Мурашко сообщил о росте числа пострадавших в ДТП

Всего в чрезвычайных ситуациях, к которым относятся ДТП, за пять дней новогодних праздников погибли 150 человек, пострадали - 438, из них в авариях на дорогах - 323 (в том числе 58 детей). 222 человека госпитализированы с мест ЧС.

"В первые дни нового 2022 года крайне высокую нагрузку испытывают все подразделения медицинской службы, оказывающие экстренную медицинскую помощь", - приводит слова министра здравоохранения Михаила Мурашко "Интерфакс". По его словам, рост нагрузки на медицинские службы связан именно с ростом числа ДТП.

Всем детям, пострадавшим в любых чрезвычайных ситуациях во время праздников, проводят телемедицинские консультации, в которых участвуют ведущие федеральные медцентры.

Всего за 11 месяцев 2021 года в ДТП погибли 13,4 тысячи человек, из них 503 - дети, сообщали ранее в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России. Почти 80% аварий на дорогах с участием детей в прошлом году произошло из-за нарушения правил дорожного движения водителями.

Происшествия ЧП ДТП Правительство Минздрав

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