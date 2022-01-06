Минздрав: Более 70 человек погибли в ДТП во время новогодних праздников

С 1 по 5 января в ДТП на дорогах в России погибли 73 человека, в том числе трое детей. Об этом сообщил Минздрав РФ со ссылкой на Федеральный центр медицины катастроф.

Всего в чрезвычайных ситуациях, к которым относятся ДТП, за пять дней новогодних праздников погибли 150 человек, пострадали - 438, из них в авариях на дорогах - 323 (в том числе 58 детей). 222 человека госпитализированы с мест ЧС.

"В первые дни нового 2022 года крайне высокую нагрузку испытывают все подразделения медицинской службы, оказывающие экстренную медицинскую помощь", - приводит слова министра здравоохранения Михаила Мурашко "Интерфакс". По его словам, рост нагрузки на медицинские службы связан именно с ростом числа ДТП.

Всем детям, пострадавшим в любых чрезвычайных ситуациях во время праздников, проводят телемедицинские консультации, в которых участвуют ведущие федеральные медцентры.

Всего за 11 месяцев 2021 года в ДТП погибли 13,4 тысячи человек, из них 503 - дети, сообщали ранее в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России. Почти 80% аварий на дорогах с участием детей в прошлом году произошло из-за нарушения правил дорожного движения водителями.