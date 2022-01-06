МВД Казахстана: Те, кто не сложит оружие, будут уничтожены

В МВД также сообщили об усилении патрулирования нарядами полиции и Нацгвардии и выставлении блок-постов. По оценкам правоохранительных органов, стабильная обстановка сейчас в Нур-Султане, в Шымкенте, Акмолинской Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. Сохраняется напряженность в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангыстауской областях, где перекрыто несколько участков автодорог и одна железнодорожная ветка. Наиболее сложной ситуация остается в Алма-Ате.