На экранах - триллер "Черный ящик" о расследовании авиакатастрофы

Сюрприз первых дней Нового года: в кинотеатрах - один из самых подробных, но и самых захватывающих триллеров из всех, что снимались даже в лучшие времена французского кино. Это "Черный ящик" Яна Голана ("Идеальный мужчина"), который по типу можно сравнить с популярной программой канала National Geographic "Расследования авиакатастроф". Но это, как покажет ход запутанных событий, еще и расследование тайных методов и опасных ухваток новейшей коррупции. И во многом новое для обывателя знание о гибельных возможностях современных игр с компьютерными технологиями.

Новейший авиалайнер Atrian-800, выполняющий рейс из Дубая в Париж, по неизвестным причинам врезается в альпийское ущелье. Все пассажиры гибнут, родственники и пресса требуют немедленного расследования. Гипотез много - от ошибки пилотирования и сбоев техники до террористического акта, учиненного очередным религиозным фанатиком.

Авиакомпания в преддверии международного авиашоу хотела бы версией о теракте отмыть свою безупречную репутацию. Но дело поручают одному из лучших аналитиков BEA - Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации Матье Вассеру (в этой роли Пьер Нинэ из "Обещания на рассвете") - нелюдимому очкарику с некоторыми признаками аутичности, который славится замечательно острым слухом. И он оправдывает ожидания: вслушиваясь в беспорядочные шорохи и вскрики, записанные "черным ящиком" в последние минуты перед катастрофой, он первым замечает нечто необычное. Но именно теперь, на финальном повороте тропинки к истине, ему придется преодолевать некое сопротивление окружающей среды - ему непонятное, плохо согласующееся с трагической обстановкой: общество требует назвать виновных, а дело все глубже увязает в топкой атмосфере недоверия и неприязни. В конце концов Матье за конфликтность и непокорность отстраняют от этого дела, все более остро пахнущего скандалом. И поделом: человек совсем не умеет учитывать интересы спорящих сторон, коммерческую конъюнктуру и прочие "привходящие обстоятельства", которые учитывает любой прагматик.

Ритм картины неровен, как нервная осциллограмма звукозаписи "черного ящика". Действие идет рывками: то тормозится, когда упрямый Матье раз за разом прокручивает запись, обнаруживая в ней все новые подробности, круто меняющие все сложившиеся и обнародованные гипотезы. То срывается с места в карьер, когда Матье, уже поставив на карту собственную карьеру, с упорством маньяка мчится по ночным загородным трассам в поисках особняка своего шефа, таинственно исчезнувшего Виктора Поллока (Оливье Рабурден), и бесстрашно проникает внутрь в поисках чего-то, о чем догадывается пока он один. Зрительская напряженность картины обеспечена тем, что мы активно участвуем в подробнейшем расследовании и вместе с Матье раз за разом вслушиваемся в эти шорохи и вскрики, строим свои версии и сверяем их со смутными догадками героя. А фильм, послушно следуя за его аналитическими выкладками, восстанавливает критические моменты развернувшейся в салоне авиалайнера драмы, из которых один то и дело противоречит другому…

Дело постоянно осложняется. Любимая жена героя Ноэми (Лу де Лааж) недавно приглашена в пиар-службу злополучной компании Atrian, радеющей за свою безупречную репутацию, и теперь готова на все, чтобы ее защищать, невольно становясь оппонентом собственного супруга. И когда Матье, рискуя уже и семейным покоем, втайне от нее похищает секретные данные ее ноутбука, неторопливый, кажется, сюжет приобретает новую остроту. "Черный ящик" вообще обладает способностью виртуозно играть на нервах зрителей именно этой мнимой тягомотностью, дотошностью, свойственной его герою, в силу психологических особенностей характера как бы отстраненного от обычной житейской прагматики - обыватель считает таких "тупыми". И необычно важную роль в этом кино играет саундтрек с его изощренно сгенерированными, тонущими в "белом шуме" отзвуками катастрофы.

От вышеупомянутой документальной, часто не менее захватывающей телепрограммы "Расследования авиакатастроф" игровой фильм отличается задачей все время подливать масла в огонь сюжета, поддерживая высокое напряжение в зале. Эту задачу авторы "Черного ящика" постоянно имеют в виду. Чтобы не ослаблялось зрительское внимание, они максимально накаляют интригу и вводят в фильм элементы уже не столько триллера, сколько хоррора - с темными дебрями, брошенными домами и речными глубинами, где таится неведомая загадка. И мы уже не всегда понимаем, что перед нами, - хладные расчеты гениального аналитика-детектива или больное воображение отрешенного от реальности параноика. Зато финальное завершение долгого пути к истине выглядит по-киношному стремительно и эффектно.