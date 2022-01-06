На улицах Москвы в ночь перед Рождеством ограничат движение транспорта, сообщает столичная Госавтоинспекция. Она поясняет, что движение транспорта будет ограничено в связи с проведением рождественских служб с 18:00 6 января до 03:00 7 января, в частности, по Соймоновскому проезду от площади Пречистенские ворота до Пречистенской набережной.

Кроме того, с 20:00 6 января до 03:00 7 января ограничения будут и на улице Волхонка от площади Пречистенские ворота до улицы Ленивка.

Госавтоинспекция Москвы просит водителей быть внимательнее и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.