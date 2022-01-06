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Назван лучший недорогой Android-смартфон, и это не Samsung

Текст:   Антон Благовещенский
06.01.2022,  
12:09
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий список смартфонов среднего ценового диапазона, обладающих максимальной производительностью в своем классе.

Первое место занял iQOO Z5 от производителя vivo - он набрал 567 тысяч баллов. Этот аппарат на базе Snapdragon 778 продается на AliExpress по цене от 21 тысячи рублей, в России устройство официально не продается.

Второе и третье места достались смартфонам Honor 60 Pro и Oppo Reno7 5G, которые набрали 545 и 541 балл соответственно. Они также построены на чипсете Snapdragon 778.

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Кроме того, в десятку лучших недорогих смартфонов вошли Xiaomi Mi 11 Lite, Honor 60, Xiaomi Civi, Honor 50 Pro, Honor 50, Oppo Reno6 5G и Huawei Nova 9 Pro, пишет GizChina.

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Фото: games.mail.ru
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