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Рубрика: Общество

Опрос: каждый пятый хотя бы раз покупал курсы блогеров

Текст: Владимир Емельяненко

На вопрос: "Вы когда-нибудь приобретали курсы от блогеров?" - 7% опрошенных ответили утвердительно, заметив, что покупали такого рода курсы лишь однажды. А 12% сообщили, что не один раз покупали курсы от популярных блогеров. Таковы итоги опроса, проведенного сервисом "Работа.ру", публикуемого на его официальном сайте.

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Как правило, самыми востребованными курсами от блогеров стали экспресс-марафоны по получению новых онлайн-профессий, связанных с "цифрой". Такие курсы покупали 30% опрошенных. Еще 27% платили блогерам за курсы повышения квалификации по своей профессии, 21% покупали курсы по инвестициям, 17% оплачивали блогерам курсы по психологии, 15% - по здоровому образу жизни и правильному питанию, 13% - по продвижению своего дела, 12% - по похудению.

Однако случались и совсем экзотичные покупки курсов блогеров: 11% хотя бы раз за свои деньги интересовались весьма дорогостоящими курсами "просто от популярных личностей", 10% покупали "марафоны по исполнению желаний", 5% прибегали к помощи платных курсов блогеров "по раскрытию женственности" или мужественности, 4% оплачивали марафоны по блогингу, 4% платили за курсы по астрологии, 4% оплачивали курсы блогеров по воспитанию детей, 2% - по кулинарии.

И, наконец, в разделе "Другое" 10% участников исследования приобретали курсы блогеров по "личностному росту", рукоделию, маркетингу, косметологии и иные.

Общество Соцсфера Социология

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