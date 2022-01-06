Патриарх Кирилл призвал молиться Богу, чтобы избежать катаклизмов

Накануне Рождества патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к верующим после окончания божественной литургии в храме Христа Спасителя, призвал молиться за властей, за народ и "весь род человеческий, чтобы Господь осветил их путь своим светом и помог избежать катаклизмов, которые сегодня сотрясают мир".

Об этом патриарх сказал в четверг, 6 января, когда у православных христиан наступил последний, самый строгий день многодневного Рождественского поста - Сочельник.

"Мы знаем, как много катаклизмов в мире, как все более сложной и опасной становится международная обстановка. Но мы должны просить Господа, чтобы Он свет своей благодати, этот великий прожектор, указывающий правильный путь, возжег перед очами и власть имущих, и всего нашего народа, да и всего рода человеческого. Потому что только следуя в этом божественном луче света, можно избежать личных, семейных, государственных и иных катаклизмов, которые сотрясают род человеческий", - заметил патриарх.

Он сказал и о том, что "Бог - это светлый и ясный луч", который не предопределяет жизни человека и не является силой, которая его "тащит подобно тому, как локомотив тащит за собой вагоны". Как отметил предстоятель, человеку дана свобода идти вперед, а "Господь высвечивает этот путь". Однако, если человек тушит прожектор Божественного света своим неверием или отрицанием Бога, прожектор тухнет. "А дальше - все как будет", - заключил патриарх Кирилл.