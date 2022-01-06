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06.01.2022 03:00
Рубрика: Экономика

Перевозчики смогут перейти на электронные документы

Текст: Евгений Гайва
Перевозочные документы (транспортные накладные, сопроводительные ведомости, заказ-наряды) транспортные компании смогут оформлять в электронном виде. Это позволит ускорить перевозки и сделать прозрачным перемещение грузов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пока скорость грузоперевозок сдерживает огромное количество документов, которые оформляются в бумажном виде. В прошлом году было оформлено более 3 млрд таких документов. Если ничего не менять, к 2030 году вал бумажных документов достигнет 7 млрд, указывал министр транспорта Виталий Савельев.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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Формировать электронные документы смогут грузоотправители, перевозчики, грузополучатели, фрахтователи, фрахтовщики. Они должны будут заключить договор с оператором информационной системы.

Операторов включат в специальный реестр. Они будут обязаны обеспечивать круглосуточную обработку электронных документов с сохранением конфиденциальности сведений. Доступ к сведениям из государственной информационной системы получат госорганы. Порядок обмена электронными перевозочными документами установит правительство.

Пока подзаконные нормативные акты проходят межведомственное согласование, поясняет председатель комиссии по автомобильному транспорту и дорожному хозяйству общественного совета Ространснадзора Валерий Алексеев. До введения электронных документов в обязательном режиме предусмотрен переходный период. Введение этой системы позволит сделать прозрачным движение товаров и взаимные расчеты между отправителями, агентами и перевозчиками грузов. "Услуги перевозчиков будут оплачиваться должным образом. Это позволит снизить стоимость перевозки", - отметил эксперт.

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