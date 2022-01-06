Почти 500 спасателей обеспечат пожарную безопасность в ночь на Рождество

Пожарную безопасность в один из главных христианских праздников - Рождество Христово - будут обеспечивать 467 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и 228 добровольцев. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Дежурства организованы в 485 храмах, в 101 из них - с наиболее низким порогом огнестойкости - наряды усилены.

Всего в городе круглосуточно несут дежурство почти 1,2 тыс. человек личного состава и более 300 единиц спецтехники пожарно-спасательного гарнизона.