Полиция: Ситуация в Нур-Султане под полным контролем

С наступлением комендантского часа обстановка в Нур-Султане находится под контролем правоохранительных органов. По периметру города выставлены шесть блокпостов, а подходы к президентскому дворцу охраняются усиленными нарядами полиции, сообщил начальник департамента полиции Ержан Саденов.

"Ситуация в городе находится под полным контролем. Сегодня по периметру города выставлены шесть блокпостов: по направлениям городов Караганды, Косшы, Кокшетау, Павлодара, поселков Коргалжын и Астраханка", - сказал он (цитата по РИА Новости).

В Казахстане в первые дни 2022 года начались протесты из-за повышения цены за литр сжиженного газа, который используют как топливо для автомобилей. Сейчас в стране действует режим чрезвычайного положения.